Haberler Galatasaray ‘Angelino’ restleşmesi

‘Angelino’ restleşmesi

Galatasaray ve Leipzig arasında 'Angelino' krizi yaşanıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu. "Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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‘Angelino’ restleşmesi
Galatasaray ve Leipzig arasında 'Angelino' krizi yaşanıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu. "Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.
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