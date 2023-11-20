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‘Angelino’ restleşmesi
Galatasaray ve Leipzig arasında 'Angelino' krizi yaşanıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu. "Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.
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