Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş karşılaşmasında Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin iyileşmesi için OHAL ilan edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Arjantinli golcüsünün tam olarak iyileşmesi için milli arada tedavisine devam edilip oyuncuya da izin verilmesi bekleniyor. Icardi için özel bir program hazırlandığı ifade ediliyor.
SADECE ASİST
Bir süredir sakat şekilde sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatay maçlarında sahada yerini aldı fakat bu maçlar öncesinde gösterdiği performansın da gerisinde kaldı. Icardi, bu 4 karşılaşmada sadece Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin golünde asisti yapan oyuncu oldu.