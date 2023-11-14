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Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı camia futbolcunun iyileşmesi için o yönteme başvuracak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş karşılaşmasında Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin iyileşmesi için OHAL ilan edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

Sarı-kırmızılı ekibin, Arjantinli golcüsünün tam olarak iyileşmesi için milli arada tedavisine devam edilip oyuncuya da izin verilmesi bekleniyor. Icardi için özel bir program hazırlandığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

SADECE ASİST

Bir süredir sakat şekilde sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatay maçlarında sahada yerini aldı fakat bu maçlar öncesinde gösterdiği performansın da gerisinde kaldı. Icardi, bu 4 karşılaşmada sadece Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin golünde asisti yapan oyuncu oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

ALTERNATİFİ YOK

Galatasaray'da Mauro Icardi haftalardır iğneyle oynuyor. Son haftalarda üç günde bir maça çıkmak zorunda kalan Arjanitinli yıldız sonunda iflas etti. Icardi'nin yedeği olarak transfer edilen Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu henüz ligde gol ya da asist katkısı veremedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! İğne ile olmuyor

SKOR ÜRETEMİYOR

Geçen sezonun asist kralı Kerem Aktürkoğlu, son olarak 26 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında yaptığı asistten beri ligde sahaya çıktığı 6 maçta skora etki etmeyi başaramadı. Gol atamama serisi ise ligde 8 maça çıktı.

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