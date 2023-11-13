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Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ocak ayı oldukça hareketli geçecek. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Rotasyonu güçlendirmek için düğmeye basan Cimbom'da ayrılacak oyuncular da netlik kazanmaya başladı. İşte o 5 yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:48
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Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Yoğun fikstürde peş peşe maçlar oynayan sarı-kırmızılılarda futbolcuların yaşadığı yorgunluk dikkat çekti.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, milli araya ikinci sırada girdi.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Cimbom'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, dev operasyon için düğmeye bastı.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, cazip teklif gelen oyuncuları da satacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Transfer çalışmalarına da başlayan Aslan, eksik bölgelere takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

5 AYRILIK BİRDEN!
Devre arasında ayrılık rüzgarı esecek Galatasaray'da 5 veda birden yaşanması gündeme geldi.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

VICTOR NELSSON
Galatasaray'da formasını kaptıran Victor Nelsson'a ocak ayında veda edilecek.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Danimarkalı stopere gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham'ın Nelsson'a ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

BAKAMBU
Yaz transfer sezonunda kadroya katılan Cedric Bakambu, performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Mauro Icardi'ye alternatif olması için transfer edilen deneyimli golcü, bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Kongolu oyuncuyu gözden çıkaran yönetim, uygun bir teklif gelmesi durumunda yolları ayıracak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

OLIVEIRA
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'un ana planında yer almıyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Rotasyonda kullanılan Oliveira'nın yıllık ücreti en büyük sorun.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Orta saha takviyesi planlayan Cimbom, Oliveira ile ayrılık görüşmesi yapacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

31 yaşındaki futbolcuya İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

SACHA BOEY
Galatasaray'ın ele avuca sığmayan yıldızı Sacha Boey, İngiltere Premier Lig yolcusu.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Birçok takım tarafından istenen genç sağ bek, ocak ayında transfer olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Önemli bir bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan yönetim, yeni transferlere kaynak yaratmış olacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

BARIŞ ALPER YILMAZ ÇİZME'YE!
Galatasaray'ın A Milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sonradan oyuna girdiği maçlarda takıma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! 5 ayrılık birden

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United deplasmanında yaptığı asistle galibiyete katkıda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın takibinde.

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