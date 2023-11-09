Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar Almanya'da rakibine 2-1 mağlup oldu.
Birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Galatasaray'ın tek golünü Cedric Bakambu kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar Almanya'da rakibine 2-1 mağlup oldu.
Birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Galatasaray'ın tek golünü Cedric Bakambu kaydetti.
Bayern Münih aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantilerken Galatasaray 4 puanda kaldı.
KIRMIZI TARTIŞMASI!
Karşılaşmanın 60. dakikasında Alphonso Davies'in müdahalesi sonrası Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.
Bu pozisyonda öncesinde sarı kartı olan Davies için sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken mücadelenin hakemi Nobre elini cebine götürmedi ve bu karara itiraz eden Okan Buruk'a sarı kartını gösterdi.
OKAN BURUK'TAN HAKEME TEPKİ!
Maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık.
Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları.
NEUER VE TUCHEL'DEN G.SARAY'A ÖVGÜ!
Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu söyleyen Neuer, "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.
Galatasaray'a karşı zorlandıklarından bahseden Tuchel, "Galatasaray'ın attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, o an gerçekten şanslıydık. İstanbul'dan sonra Almanya'da da Galatasaray takımından ve taraftarından baskı yedik." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A KARŞI CEZALI!
Manchester United'ın Kopenhag'a 4-3 yenildiği maçta yıldız oyuncusu cezalı duruma düştü.
Gördüğü kırmızı kartın ardından Rashford, Galatasaray ile oyanayacakları Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
2 maçtır Bayern Münih'e karşı etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray'a Avrupa basını övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte dış basında Bayern Münih - Galatasaray maçının yansımaları...
MARCA: Galatasaray çok cesur bir oyun sergiledi
eurosport.fr: Galatasaray maç boyu harika performans sergiledi
ESPN: Davinson'un Galatasaray'la oynadığı iyi maç son on dakikada bozuldu
rtlnieuws.nl: Bayern, Türk takımıyla büyük zorluk yaşadı
lanouvellerepublique.fr: Bayern Münih Galatasaray kalesi önünde gerçekçilikten yoksundu.
BİLD: Galatasaray gerçekten iyi oynadı
SPORT1: Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu
WELT: Galatasaray'dan Almanya'da istikrarlı bir oyun