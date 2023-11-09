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Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibine 2-1 mağlup olurken Avrupa basını sarı kırmızılıların futbolunu mercek altına aldı. İşte dış basından yansıyanlar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:05
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ENES CEVAHİRCİ
Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Sarı kırmızılılar Almanya'da rakibine 2-1 mağlup oldu.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Galatasaray'ın tek golünü Cedric Bakambu kaydetti.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Bayern Münih aldığı galibiyetle gruptan çıkmayı garantilerken Galatasaray 4 puanda kaldı.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

KIRMIZI TARTIŞMASI!

Karşılaşmanın 60. dakikasında Alphonso Davies'in müdahalesi sonrası Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Bu pozisyonda öncesinde sarı kartı olan Davies için sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken mücadelenin hakemi Nobre elini cebine götürmedi ve bu karara itiraz eden Okan Buruk'a sarı kartını gösterdi.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

OKAN BURUK'TAN HAKEME TEPKİ!

Maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Konumuzu direkt hakeme bağlamak istemiyorum. İki maçta da Bayern Münih gibi bir takıma karşı en iyi oynayabileceğimiz oyunu oynadık.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Davies 2. sarıdan atılabilirdi. Faulü veriyorsan ikinci sarıyı da vermen gerekir. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına basma var. Bunlar kırılma noktaları.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

NEUER VE TUCHEL'DEN G.SARAY'A ÖVGÜ!

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu söyleyen Neuer, "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Galatasaray'a karşı zorlandıklarından bahseden Tuchel, "Galatasaray'ın attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, o an gerçekten şanslıydık. İstanbul'dan sonra Almanya'da da Galatasaray takımından ve taraftarından baskı yedik." ifadelerini kullandı.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

GALATASARAY'A KARŞI CEZALI!

Manchester United'ın Kopenhag'a 4-3 yenildiği maçta yıldız oyuncusu cezalı duruma düştü.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

Gördüğü kırmızı kartın ardından Rashford, Galatasaray ile oyanayacakları Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

eurosport.fr: Galatasaray maç boyu harika performans sergiledi

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

ESPN: Davinson'un Galatasaray'la oynadığı iyi maç son on dakikada bozuldu

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

rtlnieuws.nl: Bayern, Türk takımıyla büyük zorluk yaşadı

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

lanouvellerepublique.fr: Bayern Münih Galatasaray kalesi önünde gerçekçilikten yoksundu.

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

BİLD: Galatasaray gerçekten iyi oynadı

Avrupa basını Bayern Münih - Galatasaray maçını konuştu! "Cesur Türk takımı"

SPORT1: Cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu

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