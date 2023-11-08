Bayern Münih 2 - 1 Galatasaray (GENİŞ ÖZET İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'üncü dakikada Bakambu'dan geldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

5'inci dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Harry Kane'nin sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28'inci dakikada Coman sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Musiala'ya çıkardı. Musiala'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30'uncu dakikada Goretzka'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sane'nin vuruşunda kaleci Muslera'ya çarpan top sarı-kırmızılı savunma tarafından uzaklaştırıldı.

43'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ kanattan hızla içeriye sokulan Ziyech, savunma arasına attığı topla Icardi'yi kaleci Neuer ile karşı karşıya bıraktı. Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada Coman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte Goretzka kafayla dokundu ve top arka direğe doğru açıldı. Kane'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten döndü.

62'nci dakikada Angelino'nun uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Icardi, topu Barış Alper Yılmaz'a doğru çıkarmak istedi. Meşin yuvarlağa Upamecano ile Barış Alper hareketlenirken iki oyuncu da dokunamadı ve penaltı noktasının önünde plase vuruş yapan Torreira topu ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

80'inci dakikada Bayern Münih öne geçti. Sağ iç kulvardan Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Harry Kane, altıpas çizgisi önünde topu kafayla ağlara gönderdi. Pozisyona önce ofsayt bayrağı kaldırılırken VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. Daha sonra bir kez daha pozisyon incelenirken yeniden gol geçerli sayıldı: 1-0.

86'ncı dakikada Bayern Münih farkı 2'ye çıkardı. Müller'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tel, topu yerden içeriye gönderdi. Arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Harry Kane, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

90+3'üncü dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sergio Oliveira'nın uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye düzgün bir şut çıkaran Bakambu, topu ağlara gönderdi: 2-1.

Bayern Münih, karşılaşmayı 2-1 kazandı.