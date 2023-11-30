UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk etti.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele 3-3 sona erdi.
Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, perşembe günü Club Brugge'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Nordsjaelland deplasmanına konuk olacak.
Perşembe günü Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Temsilcilerimizin Avrupa'da çıkacağı maçlar öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
10- İSKOÇYA: 33.250