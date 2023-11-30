Haberler Futbol UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa serüveni devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu akşam sahne alacak. Peki, Avrupa maçları öncesi UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? İşte son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 13:00
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UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Perşembe günü Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimizin Avrupa'da çıkacağı maçlar öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- İNGİLTERE: 95.803

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- İSPANYA: 84.239

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- İTALYA: 79.569

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- ALMANYA: 78.624

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- HOLLANDA: 57.900

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- FRANSA: 57.664

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- PORTEKİZ: 50.816

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- BELÇİKA: 43.000

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- TÜRKİYE: 35.600

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