Muhteşem Koreografi

Galatasaray, RAMS Park'ta dün Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir koreografi hazırladı. Kale arkasında açılan koreografide cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yanı sıra, UEFA Kupası'nı kaldıran Bülent Korkmaz'ın, Süper Kupa'yla Okan Buruk'un, Metin Oktay'ın ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın görselleri yer aldı.

HER TRİBÜN AYRI GÜZEL

Kale arkasında açılan bu koreografinin altında ise; Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözü yer aldı. Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarda 'Cumhuriyeti biz kurduk', '1923-2023' yazılarına yer verilirken, diğer tribünde ise 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı yer aldı. Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografi, sosyal medyada beğeni kazandı.