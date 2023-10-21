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Cimbom'dan 4x4'lük seri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda seriyi sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:31
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Cimbom'dan 4x4'lük seri

Ligin 8. haftasında Galatasaray, ezeli rakibini ağırladığı derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibini ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

8 Mayıs 2021'de 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan Cimbom, 14 Mart 2022'de Beşiktaş'ı 2-1'le devirmiş, 5 Kasım 2022'de de siyah beyazlıları yine 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

21 Ekim 2023 Cumartesi akşamı oynanan mücadeleden de 2-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray böylece seriyi 4 maça çıkarmış oldu.

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