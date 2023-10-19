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Galatasaray Okan Buruk'un doğum gününü kutladı

Galatasaray, 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:38
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Galatasaray Okan Buruk'un doğum gününü kutladı

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü için yaptığı paylaşımda, "Bugün, altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan Hoca" ifadeleri kullanıldı.

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