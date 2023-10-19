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Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı?

Filistin'de savaş mağduru olanlar adına ülkemizde 3 gün milli yas ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli yas ilan edildiğini sosyal medyadan açıkladı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, milli yas ilan edilmesi spor müsabakalarını etkiler mi? Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:50
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Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı?

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları heyecanı yaşanacak. Filistin'in yaşadığı zulüm sebebiyle ülkemizde 3 gün milli yas ilan edildi. Bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi, ne zaman oynanacak soruları arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Milli yas olunca maçlar iptal edilir mi? Derbi oynanacak mı?

MİLLİ YAS OLUNCA MAÇLAR İPTAL EDİLİR Mİ? DERBİ OYNANACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Milli yas sebebiyle maçın ertelenmesi beklenmiyor. 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak müsabaka öncesi futbolcular ve tribünler, hayatını kaybedenler adına saygı duruşunda bulunacak.

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