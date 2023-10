Florya'daki kutlama etkinliğine futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da katıldı. Özbek ve Buruk pastayı alkışlar arasında keserken Başkan, "Hocamın doğum gününü kutluyorum. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir insan" diye konuştu. Özbek ayrıca Buruk'un bu yılki sözleşmesini revize ettiklerini açıklarken 20 milyon TL'lik ücretine zam yapıldığı öğrenildi.

BARIŞ ÇAĞRISI

Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Okan Buruk, Başkan Özbek'e teşekkür etti. Buruk, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti" dedi. Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Buruk, "Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi her şeyden daha önemli" diye konuştu.

Okan Buruk dün en mutlu günlerinden birisini yaşarken futbolcular tek tek 50 yaşına basan teknik adamı kutladı.

ŞAMPİYON

Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla Galatasaray sosyal medya hesabından da bir kutlama mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, "Bugün (dün), altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan Hoca" ifadeleri kullanıldı.