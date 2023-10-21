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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bayern Münih'i iyi tanıyorum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan: Bayern Münih'i iyi tanıyorum

Derbi galibiyeti için mutluyuz ama kırmızı karttan sonra oyunu daha rahat geçirebilirdik. Pres yapmakta zorlandık ev sonrasında zorlandık. Mutluyuz ama analizini yaparak, inşallah daha iyi bir oyun sergileriz.

Her maçta pozisyonum değişiyor ama bu güvenim. Okan Buruk ile iletişimimiz bu şekilde. Takım için ve kendi adıma mutluyum. Buralara gelmek için çok çalıştım. Galatasaray'ın için en iyi şekilde mücadele ediyoruz. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Çok başarılı dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder.

Bayern Münih'i geçmişten tanıyorum ama bu sezonu analiz etmedik. Analizlerimizi yapacağız. İyi defans yapmazsanız, zor duruma sokabilirler. Manchester United maçından daha iyi oynayarak Münih'in işini zorlaştırmak ve puan toplamak istiyoruz

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