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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Ara transferde takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Saul Niguez için nabız yoklamaya başladı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:03 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 10:10
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

İspanyol yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

SAUL NIGUEZ KİMDİR?

21 Kasım 1994 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

Profesyonel futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

Sırasıyla Atletico Madrid, Vallecano ve Chelsea formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

Orta sahanın merkezinde görev yapan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

İspanya Milli Takımı'nın da formasını terleten Niguez, çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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