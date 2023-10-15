GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Saul Niguez atağı!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer listesini şekillendiriyor.
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Cimbom, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Atletico Madrid'in 28 yaşındaki 8 numarası Saul Niguez için nabız yoklamaya başladı.
İspanyol yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.
SAUL NIGUEZ KİMDİR?
21 Kasım 1994 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.
Sırasıyla Atletico Madrid, Vallecano ve Chelsea formaları giydi.
Orta sahanın merkezinde görev yapan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
İspanya Milli Takımı'nın da formasını terleten Niguez, çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...