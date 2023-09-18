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‘Kronik sakat’ iddialarının gölgesinde G.Saray’ın yolunu tutan Ziyech, Samsunspor karşısında sınıfı geçip Tete’den formayı kaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Hızlı başladı

Galatasaray'da Hakim Ziyech mesaiye başladı. Transferi öncesi sağlık kontrollerinin uzaması 'kronik sakat' iddialarının havada uçuşmasına neden olmuştu. Ancak yönetim ve Okan Buruk'un oyuncuya güveni tamdı. Milli arada fiziksel açıdan hazır olmayan oyuncularla ilgilenen Buruk, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede Ziyech'i ayrı yere koymuştu. Teknik heyete göre Ziyech, Ndombele ve Zaha'dan önce ilk 11'e girecekti. Florya'daki antrenmanlarda olumlu sinyaller veren Faslı yıldız, Samsun maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve etkili futboluyla beğeni topladı. Ziyech, İcardi'nin attığı golün de asistini yaptı. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına Hakim Ziyech ile başlama kararı aldı.

LAKABI: BÜYÜCÜ

Hakim Ziyech, kulüp televizyonuna verdiği röportajda lakabının 'Büyücü' olduğunu açıkladı. İşte Faslı yıldızın sorulara verdiği yanıtlar:

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