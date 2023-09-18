Hızlı başladı

Galatasaray'da Hakim Ziyech mesaiye başladı. Transferi öncesi sağlık kontrollerinin uzaması 'kronik sakat' iddialarının havada uçuşmasına neden olmuştu. Ancak yönetim ve Okan Buruk'un oyuncuya güveni tamdı. Milli arada fiziksel açıdan hazır olmayan oyuncularla ilgilenen Buruk, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede Ziyech'i ayrı yere koymuştu. Teknik heyete göre Ziyech, Ndombele ve Zaha'dan önce ilk 11'e girecekti. Florya'daki antrenmanlarda olumlu sinyaller veren Faslı yıldız, Samsun maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve etkili futboluyla beğeni topladı. Ziyech, İcardi'nin attığı golün de asistini yaptı. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına Hakim Ziyech ile başlama kararı aldı.

LAKABI: BÜYÜCÜ

Hakim Ziyech, kulüp televizyonuna verdiği röportajda lakabının 'Büyücü' olduğunu açıkladı. İşte Faslı yıldızın sorulara verdiği yanıtlar:

Favori yemeğin: Annemin yemekleri...

En büyük başarın: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak

Futbol dışında hangi turnuvada zafer kazanmak isterdin: Yok!.. Yok yani!..