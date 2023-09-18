4 dakika kala bitti

PSV Eindhoven'a transfer olan Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Transferin son dakikalara sıkıştığını belirten Hollandalı oyuncu, "Her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık" ifadelerini kullandı. Van Aanholt ayrıca, PSV gerçek bir aile kulübü. Yurt dışına tekrar çıkar mıyım bilmiyorum" diye konuştu.