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TRANSFER HABERİ: Gökdeniz Gürpüz Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray gençlik operasyonu kapsamında 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, Borussia Dortmund'dan transfer edilen genç oyuncunun bonservisi için 220 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 20:31 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:01
TRANSFER HABERİ: Gökdeniz Gürpüz Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray gençlik operasyonu kapsamında 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden transferi duyurdu. Genç oyuncu için eski kulübü Borussia Dortmund'a 220 bin euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Merkez orta saha ve on numara bölgelerinde forma giyen Gökdeniz Gürpüz, Borussia Dortmund altyapısında çıktığı 31 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Yeni kulübüne imza attıktan sonra kulüp televizyonuna duygularını aktaran Gürpüz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok gururluyum. Uzun yıllar bu formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Schalke 04 altyapısından 2016 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer olan Gürpüz, Almanya 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye 17 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formalarını da giyen 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada oynuyor.

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