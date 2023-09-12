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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Türkiye'de transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Dries Mertens'i kaybetme tehlikesi yaşayan Galatasaray, Belçikalı yıldızın alternatifini bulmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda hedef belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:24
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Galatasaray'da transfer Dries Mertens'in durumuna göre şekillenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı için Katar Ligi'nden iki kulüp menajeri ile temaslara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Katar Ligi'nde transfer 18 Eylül'de sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Galatasaray, tecrübeli oyuncunun olası transferi nedeniyle arayışlara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Takvim'in haberine göre Cimbom'un gündemine Atalanta forması giyen Mario Pasalic geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

KULÜBÜ GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan ekibinin kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için de kulüp arayışları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Sarı-kırmızılıların Hırvat 10 numaranın menajeri ile temas kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Pasalic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

55 kez Hırvat Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 9 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Pasalic, 2020 yılında Chelsea'den Atalanta'ya 14.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yeni hedefini belirledi! Mertens giderse...

Yıldız oyuncu Spartak Moskova, Milan, Monaco, Elche ve Hajduk Split gibi takımların da formasını giydi.

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