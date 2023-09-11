Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında yankı uyandıran Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 19:45
TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Milli arayı fırsat bilen Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılan isimler takıma alışmaya başladı.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Yönetim, geçtiğimiz sezon performansı ile dikkat çeken birçok yıldız isim ile sözleşme yenilemek istiyor.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

BOEY İLE NİKAH TAZELENECEK!

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un sözleşmesini uzatacak.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, sarı-kırmızılı ekip Boey ile 2027 yılına kadar sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayacak.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Yapılacak olan sözleşmede Boey'in kazancında iyileştirme bekleniyor.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

Boey bu sezon toplamda 9 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ- Galatasaray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı

22 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerin tamamında 90 dakika forma giydi.

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