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Saldırgan, hızlı, teknik

Bleacher Report'tan Sam Tighe, Galatasaray'ın yeni transferi Sanchez'i değerlendirdi. İşte Tighe'nin Kolombiyalı yıldızla ilgili aktardıkları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Saldırgan, hızlı, teknik

Bleacher Report'tan Sam Tighe, Galatasaray'ın yeni transferi Sanchez'i değerlendirdi. İşte Tighe'nin Kolombiyalı yıldızla ilgili aktardıkları: Kop üzerindeki rahatlık seviyesi çok gelişmiş düzeyde... Çizgiler arasında ve forvet ayaklarına sert, alçak paslar atmayı başarıyor. Arkadan oyuna dikeylik unsuru getirmek birçok teknik adamın hayran olacağı bir özellik...

Saldırganlık, hız, teknik ve ileri pas gibi tüm bu özellikleri bir araya getiren bir oyuncu. Bu tarz oyuncu bulmak zordur. Oyunun büyük bir bölümünde rakip yarı alanda bulunmaktan memnun olanlar için bu özellikte bir oyuncu büyük bir ayrıcalık... Kolombiyalı oyuncunun uzun geçiş pasları da oldukça iyi; bir ayağını sallayarak vurgu noktasını değiştirebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Atletico Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giyen Davinson Sanchez, 2017 yılında İngiliz ekibine 42 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tottenham'da 207 maça çıkan yıldız, 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

MALİYETİ

Galatasaray, Davidson Sanchez için Tottenham'a 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9.5 milyon euro transfer bedeli ödeyecek. 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı stoper, yıllık 3.2 milyon euro sezonluk ücret alacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

TFF'nin "ıslak imzaya gerek yok" kuralı sayesinde Galatasaray, Davinson Sanchez'i Türkiye'ye getirmeden sözleşme imzalattı. 4 yıllığına anlaştı. Kolombiyalı stoper 7 Eylül'de Baranquilla'da Venezuela, 12 Eylül'de de Santiago'da Şili Milli Takımı'na karşı sahada olacak. Ardından tahmini 13-14 Eylül gibi de İstanbul'da olacak.

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