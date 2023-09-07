Haberler Galatasaray Fredrik Midtsjö resmen Pendikspor'da!

Fredrik Midtsjö resmen Pendikspor'da!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Galatasaray'dan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Pendikspor'un, Galatasaray'a ödeyeceği bonservis ücreti de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 20:41
Fredrik Midtsjö resmen Pendikspor'da!

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün 3 milyon euro karşılığında Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 EUR transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Midtsjö'nün ayrılığı sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından Norveçli oyuncu için bir veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø'ye teşekkür ederiz.

Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!

PENDİKSPOR DA DUYURDU

G.Saray'ın KAP duyurusu sonrası Fredrik Midtsjö'nün transferini Pendikspor da sosyal medya hesabından açıkladı.

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da 25 maçta oynayıp 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Bu sezon sadece 60 dakika süre alabilen futbolcu, Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda oynanan Molde maçında attığı golle sarı-kırmızılıların Devler Ligi bileti almasında büyük pay sahibi oldu.

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