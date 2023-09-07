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Galatasaray'da Tanguy Ndombele ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig’in 5’inci haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Tanguy Ndombele de ilk idmanına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 23:49
Galatasaray'da Tanguy Ndombele ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ve geniş alan oyunuyla sona erdi. Öte yandan Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan yeni transferi Tanguy Ndombele ilk antrenmanına çıktı.

4 İSİM ANTRENMANDA YER ALMADI

Galatasaray'da 4 isim bugünkü antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ayak bileğindeki şişlik nedeniyle antrenmanda yer almadı. Bir süredir kalça sakatlığı devam eden Portekizli oyuncu Sergio Oliveira ve yeni transferlerden Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha arka adale sakatlığından kaynaklı takım antrenmanında olmazken, bu oyuncular özel bir program dahilinde çalıştı. Öte yandan sakatlığı bulunmayan Faslı oyuncu Hakim Ziyech, henüz hazır olmadığı için antrenmanda yer almayan isimlerden biriydi. Bu oyuncuların önümüzdeki hafta içi takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30'da ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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