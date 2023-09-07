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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların Metin Oktay Tesisleri'nde konuşan Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok konu hakkında bilgilendirme yapan Erden Timur, transfer süreci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Tete konusunda olumsuz bir durum olmadığını belirten Timur, Zaniolo, Amrabat, Vecino ve Sergio Ramos görüşmeleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki Galatasaray'da başka transfer olacak mı? İşte Erden Timur'un flaş sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 18:33 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 19:35
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Metin Oktay Tesisleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Transfer süreci hakkında flaş ifadeler kullanan Timur, kalan zamandaki planlamayla ilgili bilgilendirme yaptı.

İşte o sözler...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"TETE KONUSUNDA OLUMSUZLUK YOK"
"Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"ZANIOLO'DA ŞARTA BAĞLI YÜKSEK BİR BONSERVİS VAR"
Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon euro bonuslarla olacak rakamlar.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon euro'ya aldık. Daha fazla kar için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"
"Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Aldığımız oyuncuların 149 milyon euro'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon euro'ya aldık. "

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Geçen sene 43 Milyon euro transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha az bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

BAŞKA TRANSFER YAPILACAK MI?
"Yabancı transferini büyük olasılıkla kapattık. Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"BU KULÜBÜN SAHİBİ TARAFTAR"
"Hedefi çok yükseltmişiz. İki sene önce Matias Vecino gelecek olsa, çok büyük transfer olurdu. Kerem Demirbay aynı şekilde. Bu kulüplerin sahibi taraftar. Geleceği düşünmek lazım.


Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Harcama limitimiz Şampiyonlar Ligi'ni garantileyene kadar yoktu. 25 milyon euroya yakın rakam oradan elde ettik. Bu durumu açıklayamazdık, çünkü menajerler ve oyuncular limiti olmayan takımla görüşmez."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"İSTİFA EDERİM AMA POPÜLİZM YAPMAM"
"Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"SOFYAN AMRABAT İLE ANLAŞMIŞTIK"
"Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaşmıştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

VECINO NEDEN OLMADI?
"Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matias Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"BU SENE KURTULUŞ MÜCADELESİ"
"Türkiye Ligi'nin seviyesi arttı, bu sene daha da artacak. Bu sene için çok farklı çalışma yapacağız. Dayanışma ve konsantrasyon senesi. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Dayanışma nedir? Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Zorlukta bir arada olmaktır. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Oyuncularımıza top kaybettiğinde tepki olmamalı. Ne olursa olsun destek verelim. Şampiyon olacaksak, beraber olacağız.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"SERGIO RAMOS İKNA OLMUŞTU..."
"Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Sevilla tercihi bir yandan bekliyordu. En son 8.5 milyon eurolara düşmüştü, hala istediğimiz noktaya gelmemişti. Sevilla gelince, o da geldiği kulübe gitmek istedi."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"BEŞİKTAŞ DA RAMOS'U İSTEDİ"
"Toplam sponsorluklar 53 Milyon euroyu buldu. 30 milyon euro bu seneki stat ve diğer sponsorluklar. Sporcularla ilgili sponsorluklar var. Beşiktaş da Sergio Ramos transferi için sponsorlarla görüştü.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

Bu normal bir şey. Bu sponsorluk geliri bir rekor, daha da artacak. Geçen sene 17 milyon euroydu, bu sene 53 milyon euro."

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