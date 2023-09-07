Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı?

"Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha az bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi."