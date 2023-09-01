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Aslansın parçalarsın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek. Kura çekimine 4. Torbadan giren temsilcimiz, Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşti ve en zor gruplardan birisine düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Aslansın parçalarsın

Eleme maçlarını geride bırakan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monaco'da belirlendi. Eric Abidal ve Joe Cole'un yaptığı kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag ile eşleşti. Aslanlar, A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi verecek.

HEDEF İLK İKİYE GİRMEK

19 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. İlk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüne dönülecek. Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayan Cimbom, Zalgiris, Olimpija ve Molde'yi saf dışı bıraktı. 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizen temsilcimizden gruplarda adını ilk 2'ye yazdırmasını bekliyoruz.

FİNAL WEMBLEY'DE

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

4. TORBANIN EN ZORLUSU!

Bayern'in İngilizce hesabı Galatasaray'ı etiketleyip 'Merhaba' paylaşımını yaptı. Sportif menajeri Kathleen Krüger ise, "Galatasaray ile 50 yıl sonra karşılaşacağımız için heyecanlıyız. 4. torbanın en zorlu rakibini çektik" dedi. Galatasaray, Bayern ile Avrupa kupalarında 2 kez karşılaştı. 1972-73 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turu karşılaşmalarının ilki 1-1 biterken ikinci maçı ise Bayern 6-0 kazanmıştı.

BİR GÖRÜŞ

Neden olmasın...

Galatasaray, Devler Ligi'nde zorlu bir gruba düştü. Kopenhag ise gruptaki bir diğer takım. Görünüşte ve geçmişe bakıldığında A Grubu'nun ilk iki sırasında iki dev takım olur gibi duruyor. G.Saray ve Kopenhag üçüncülük için mücadele verirler görüntüsü ortaya çıkıyor. Geçen sezon şans eseri sadece lig şampiyonu olan Bayern, Kane ile Lewandowski'nin boşluğunu doldurdu. Savunmasını ise Kim Min-Jae ile güçlendirdi. Ancak ilk maçlarda henüz eski Bayern Münih'i göremedik. Yıllardır başarıya hasret kalan Manchester United'ın lige de 1 mağlubiyet 2 galibiyet alarak başladı. İngiliz devi transferde ise Höjlund, Mount ve kaleci Onana'yı aldı. Temsilcimiz, Kopenhag'ı geçip United'ın son yıllardaki vasatlığından yararlanabilirse Bayern Münih'in ardından ikinciliğe aday olabilir. HÜSEYİN ÖZKÖK

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