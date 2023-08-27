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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Torreira'nın yanına bir isim daha dahil etmek için çalışmalarını sürdüren Cimbom Arjantinli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak sarı kırmızılıların gözü dünya yıldızında. | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Galatasaray sahasında oynayacağı rövanş maçında istediği skoru alıp adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Kurmaylar, Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Yönetimin hedefi ise orta sahaya yıldız bir ismi eklemek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Prensipte anlaşılan 25 yaşındaki Nico Dominguez, Bologna'nın kendisine önerdiği yıllık 1.8 milyon Euro'luk teklife henüz yanıt vermedi.

Futbolcunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve SarıKırmızılılar'dan haber beklediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Cimbom'un ise Okan Buruk'un çok istediği Marco Verratti'ye ağırlık verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

KONTRATLARI SÜRÜYOR

Verratti'nin PSG'deki kontratı 2026 yılında, Dominguez'in ise Bologna ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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