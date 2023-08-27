TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak.
Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak.
Sarı-kırmzılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray sahasında oynayacağı rövanş maçında istediği skoru alıp adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.
Kurmaylar, Devler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetimin hedefi ise orta sahaya yıldız bir ismi eklemek.
Okan Buruk'un taleplerini dinleyen Cimbom'un, Fransız ekibi Paris Saint Germain'de oynayan İtalyan yıldız Marco Verratti ile Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez ile ilgili planı netleşti.
Takvim'in haberine göre Cimbom'da Marco Verratti öncelik kazandı.
DOMINGUEZ BEKLEMEDE
Dominguez kariyerine G.Saray'da devam etmek istiyor.
Prensipte anlaşılan 25 yaşındaki Nico Dominguez, Bologna'nın kendisine önerdiği yıllık 1.8 milyon Euro'luk teklife henüz yanıt vermedi.
Futbolcunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve SarıKırmızılılar'dan haber beklediği ifade ediliyor.
Cimbom'un ise Okan Buruk'un çok istediği Marco Verratti'ye ağırlık verdiği belirtildi.
KONTRATLARI SÜRÜYOR
Verratti'nin PSG'deki kontratı 2026 yılında, Dominguez'in ise Bologna ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Verratti'ye 40 milyon Euro, Dominguez'e de 17 milyon Euro değer biçiliyor.
Marco Verratti'ye Suudi Arabistan'dan da teklifler var.
Ancak İtalyan futbolcunun tercihi Avrupa'da oynamaktan yana.