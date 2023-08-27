TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi! İşte Cimbom'un planı

Prensipte anlaşılan 25 yaşındaki Nico Dominguez, Bologna'nın kendisine önerdiği yıllık 1.8 milyon Euro'luk teklife henüz yanıt vermedi.

Futbolcunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve SarıKırmızılılar'dan haber beklediği ifade ediliyor.