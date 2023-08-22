Galatasaray Hakim Ziyech'in lisansını çıkarttı

Galatasaray, Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in lisansını çıkardı.

Molde maçı kadrosunda yer almayan Faslı yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılıların bir sonraki resmi maçında süre alabilecek.

İngiliz ekibinden satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon yıllık 3 milyon 587 bin 500 Euro alacak.

Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonu kullanılırsa oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için için net 2 milyon 850 bin Euro ücret ödencek.