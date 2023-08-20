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Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Son dakika spor haberi: Faslı yıldız Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray, büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor derbisinin ardından taraftarla buluşan 30 yaşındaki futbolcu üçlü şovla tüm stadyumu coşturdu. Galatasaray'ın Ziyech transferi dünya basınında da büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:05
Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Galatasaray'ın, Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i transfer etmesi ve Trabzonspor maçından sonra taraftarla buluşturması dünya basınında yer aldı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Bu sezon şampiyon olduğu kadroyu koruyan ve Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılı ekip; Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Kerem Demirbay gibi dünyaca tanınan futbolcuları aldıktan sonra İngiltere'nin Chelsea takımından Faslı orta saha Ziyech'i de renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor maçından sonra Ziyech'i taraftarla buluşturan Galatasaray'ın transfer hamlesi ve şovu dünya basınının da ilgisini çekti.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, Paris Saint-Germain ve Al Nassr ile geçmiş dönemde görüşmelerine karşın Hakim Ziyech'in, Galatasaray'a katıldığını ifade ederek Trabzonspor maçında taraftara orkestra şefliği yaparak tribünleri coşturduğunu vurguladı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

İngiliz Daily Mail gazetesi ise internet sitesinde yer alan haberde Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla birlikte yaptığı şovu ve sahadaki takım arkadaşlarının bu şova dahil olmasını başlığına taşıdı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Faslı futbolcunun tüm stada "üçlü" çektirdikten sonra Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte sahayı turladığını ifade eden Daily Mail, yıldız futbolcunun ocak ayında dünya devi PSG'ye transferinin evrak problemi sebebiyle gerçekleşmediğini hatırlattı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

L'EQUIPE: TRANSFER TRİBÜNDE RESMİYET KAZANDI
Fransa'nın önde gelen basın kuruluşu L'Equipe de sarı-kırmızılı takımın Ziyech transferine yer verdi.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

"Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi, tribünlerde resmiyet kazandı" başlığı atan L'Equipe, Faslı oyuncunun Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı formayı giyerek tribünde taraftarla birlikte bütünleştiğini sayfasına taşıdı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

AS: TARAFTARA BÜYÜK SÜRPRİZ
Galatasaray'ın Ziyech transferi İspanya'da da ses getirdi.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

AS gazetesi, Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin golleriyle gelen 2-0'lık Trabzonspor galibiyetini Ziyech şovuyla taçlandırdığını vurgulayarak, Faslı yıldızın UltrAslan tribünü içinden taraftarların karşısına çıkmasını "Büyük bir sürpriz" olarak nitelendirdi.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Ajax'taki başarılı geçmişinden dolayı Ziyech transferi Hollanda spor basınında da büyük yankı uyandırdı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Nos kanalı, Galatasaray'ın bu transferi inanılmaz şekilde duyurduğunu, taraftarın ortasından çıkan Faslı yıldızın sahadaki takım arkadaşlarını eğlendirdiğini vurguladı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Arjantin'de yayın yapan Ole, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tezahürat yaparak transferi görkemli şekilde duyurulan Hakim Ziyech'i ön plana çıkardı.

Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor! "Orkestra şefi Ziyech"

Lucas Torreira'nın tribünde Ziyech'i işaret etmesi de okuyucularıyla paylaşıldı.

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