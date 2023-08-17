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Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ziyech'i açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom, gözünü Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan yıldızı Marco Veratti'ye dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Avrupa'da yeniden kupa hedefi koyan ve son olarak Ziyech'i alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

PSG'den Mauro Icardi'yi alan sarı-kırmızılı ekip belki Paredes'i kaçırdı ama onu aratmayacak bir ismin peşine düştü.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Aslan, Paris temsilcisinin gözden çıkardığı Marco Verratti'nin peşine düştü.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızları bulunduran sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İtalyan yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Cimbom, kısa süre içerisinde PSG'ye resmi teklifini sunacak.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Başkanvekili Erden Timur, bu transfer hamlesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

FRANSIZ BASINI GENİŞ YER VERDİ

Galatasaray'ın Veratti ile ilgilenmesi Fransa'da da yankılandı.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Fransız basını, Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığını iddia etti.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Futbolcunun sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Marco Verratti geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 38 maça çıktı.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

İtalyan yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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