Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor! Sırada Marco Verratti var

Avrupa'da yeniden kupa hedefi koyan ve son olarak Ziyech'i alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Avrupa'da yeniden kupa hedefi koyan ve son olarak Ziyech'i alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
PSG'den Mauro Icardi'yi alan sarı-kırmızılı ekip belki Paredes'i kaçırdı ama onu aratmayacak bir ismin peşine düştü.
Aslan, Paris temsilcisinin gözden çıkardığı Marco Verratti'nin peşine düştü.
Kadrosunda birbirinden önemli yıldızları bulunduran sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İtalyan yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Cimbom, kısa süre içerisinde PSG'ye resmi teklifini sunacak.
Başkanvekili Erden Timur, bu transfer hamlesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
FRANSIZ BASINI GENİŞ YER VERDİ
Galatasaray'ın Veratti ile ilgilenmesi Fransa'da da yankılandı.
Fransız basını, Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığını iddia etti.
Futbolcunun sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.
Marco Verratti geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 38 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro.