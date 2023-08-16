Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını play-off turuna yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golü Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Sloven ekibini saf dışı bırakan Galatasaray, play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşti.
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında Rams Park'ta oynanan mücadeleye damgasını vuran isimse Lucas Torreira oldu.
Sakatlığı sonrasında Olimpija maçı ile formasına kavuşan Lucas Torreira maçın 65. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Sahada kaldığı bölümde 59 pasının 54'ünü isabetli kullanıp %92 oran yakalaya ve Uruguaylı oyuncunun 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.
15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Öte yandan 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştı.
GALATASARAY 18 MİLYON EURO İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; Torreira'nın gitmek istediği iddia edilirken yönetim ilk teklifi reddetti ve oyuncu için 18 milyon Euro talep etti.
Lucas Torreira geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi.
Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.