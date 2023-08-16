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Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Chelsea forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gündem Lucas Torreira... Avrupa'dan birçok talibi bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:46
Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını play-off turuna yazdırdı.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Cimbom'a galibiyeti getiren golü Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Sahada kaldığı bölümde 59 pasının 54'ünü isabetli kullanıp %92 oran yakalaya ve Uruguaylı oyuncunun 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Öte yandan 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştı.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

GALATASARAY 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Torreira'nın gitmek istediği iddia edilirken yönetim ilk teklifi reddetti ve oyuncu için 18 milyon Euro talep etti.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Lucas Torreira geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta forma giydi.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Uruguaylı yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! Transfer...

Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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