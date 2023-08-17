Haberler Beşiktaş Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

BeşiktaşGalatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Son dakika transfer haberleri... Transferde sürekli karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu kez hedefinde İspanyol savunmacı Sergio Ramos var. Tecrübeli oyuncunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 09:05
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Siyah beyazlıların İspanyol savunmacıyı da bitme aşamasına getirdiği ve Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıktığı belirtildi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Şu an boşta olan 37 yaşındaki Ramos'un da siyah beyazlılara 'evet' demek üzere olduğu kaydedildi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Şenol Güneş de oyuncunun durumuyla ilgili "Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi" diyerek açık kapı bıraktı.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Ramos'un güncel piyasa değeri 4.50 milyon Euro.

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