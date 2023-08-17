Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ramos'ta flaş gelişme

Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Siyah beyazlıların İspanyol savunmacıyı da bitme aşamasına getirdiği ve Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıktığı belirtildi.
Şu an boşta olan 37 yaşındaki Ramos'un da siyah beyazlılara 'evet' demek üzere olduğu kaydedildi.
Şenol Güneş de oyuncunun durumuyla ilgili "Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi" diyerek açık kapı bıraktı.
Ramos'un güncel piyasa değeri 4.50 milyon Euro.