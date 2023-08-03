Kerem Dayı!

G.Saray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın lakabı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün transferini bitirdiği yıldız oyuncu, Salı günü İstanbul'a geldi. Kahverengi geniş yakalı takım elbisesi, sorulara verdiği kısa ve kesin yanıtlarla, sarı-kırmızılılar Kerem Demirbay'a 'dayı' lakabını verdi. atv'nin bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinde Ramiz dayının gençliğini oynayan Ufuk Bayraktar'a benzetildi.

DİK DURDU

Kerem'in transferinde de aynı keskin tavrını ortaya koyduğu ortaya çıktı. Leverkusen'le yapılan görüşmelerde Galatasaray'dan yana tavır alan başarılı futbolcunun, Erden Timur'un Almanları 3.7 milyon euro'ya ikna etmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi. Gelen birçok teklifi geri çeviren oyuncu da yıllık 1.5 milyon Euro almayı kabul etti.