Galatasaray Ndombele için fiyat artırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Tanguy Ndombele'den vazgeçmeye niyeti yok. İngiliz basınından The Mirror'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele için teklifini artırdı ve Tottenham'a yaklaşık 13 milyon Euro önerdi. Haberde, Ndombele'nin Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmediği ve İngiliz kulübünün yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

KİRALIK VERİLDİ

26 yaşındaki Tanguy Ndombele, 2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Ndombele, çıktığı 40 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.