Provokasyon peşinde!

G.Saray yöneticisi Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Spor Gecesi Digital'in haberine göre Öztürk, "29 Mart'ta yapılan Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yaşanan bir olay bu... Ali Koç bana gelip, 'Sizi canlı yayına davet ediyoruz ama siz gelmiyorsunuz' dedi. Ben de kendisine 'Burası münazara yeri değil, birisinin diksiyonu iyidir birisinin kötüdür sonunda kazanan çıkar ama bu da haklı olduğu anlamına gelmez. Hitabet yeteneklerini karşılaştıracak değiliz' dedim" sözlerini sarf etti. Koç'un Aziz Yıldırım'a yönelik sözlerini değerlendiren Öztürk, "Bu insanlar kafayı peynir ekmekle yemiş. Kendi başkanına, canlı yayında, divan toplantısında 'Cesur görünümlü korkak bir lider' diyen zatı ciddiye almak mümkün değil. Kendi efsane başkanına bu sözleri söyleyen birisi benim başkanımla ilişkimi sorgulayamaz. Her tarafı provokasyon her tarafı manipülasyon" şeklinde konuştu.

KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadesini kullanmıştı.

SELİM SOYDAN İSMİNİ VERDİ

Koç'un açıklamalarından sonra Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan, 'Hitabet kalibiyeti yok' sözlerini Metin Öztürk'ün söylediğini iddia etmişti. Soydan, "Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor. Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor" demişti.