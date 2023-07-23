GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna iddialı isimleri katmayı hedefliyor.
Son olarak Cedric Bakambu'yu Türkiye'ye getiren Cimbom'un transfer listesinde Liverpool'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Thiago Alcantara bulunuyordu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun iki talibi daha çıktı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İspanyol basınınn aktardığı habere göre La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad'ın da tecrübeli ismi istediği ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 28 maça çıkan Thiago, 1 asiste imzasını attı.
THIAGO ALCANTARA KİMDİR?
11 Nisan 1991 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barcelona altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formaları giydi.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Thiago Alcantara, 1.74 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilya pasaportu da bulunan Thiago, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 46 karşılaşmada 2 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...