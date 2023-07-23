Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer listesine dahil ettiği Liverpool'lu Thiago Alcantara'dan kötü haber geldi. İspanyollar, oyuncu için iki La Liga ekibinin devreye girdiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 10:25
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna iddialı isimleri katmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Son olarak Cedric Bakambu'yu Türkiye'ye getiren Cimbom'un transfer listesinde Liverpool'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Thiago Alcantara bulunuyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun iki talibi daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İspanyol basınınn aktardığı habere göre La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad'ın da tecrübeli ismi istediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 28 maça çıkan Thiago, 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Thiago Alcantara, 1.74 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Brezilya pasaportu da bulunan Thiago, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 46 karşılaşmada 2 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Thiago Alcantara'da rakipler arttı!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

DİĞER
Tescilli güzel Didem Uzel’e büyük şok! Eğlenceli başlayan ABD seyahati tatsız bir olayla bitti!
1,5 yıl önce evlenen Seda Sayan tatilde aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten ile şezlong pozu olay! 60’lık Seda Sayan en cesur haliyle...
Terim için flaş iddia! Yeni adresi...
Cimbom'da gözler Icardi'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan transferde yeni strateji! Artık...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Baraj doluluk oranları 23 Temmuz 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Markhiya maçı saat kaçta? Başakşehir - Markhiya maçı saat kaçta? 10:39
Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli Moussa Diaby Aston Villa'da! Dev bonservis bedeli 10:33
Aslan'a kötü haber! Rakipleri arttı Aslan'a kötü haber! Rakipleri arttı 10:24
Fransa - Jamaika maçı saat kaçta? Fransa - Jamaika maçı saat kaçta? 10:05
Hollanda - Portekiz maçı saat kaçta? Hollanda - Portekiz maçı saat kaçta? 09:55
F.Bahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif F.Bahçe'den Hjulmand bombası! İşte o teklif 09:54
Daha Eski
Aslan'dan transferde yeni strateji! Artık... Aslan'dan transferde yeni strateji! Artık... 09:04
Terim için flaş iddia! Yeni adresi... Terim için flaş iddia! Yeni adresi... 07:51
Beşiktaş'ın Rebic aşkı Beşiktaş'ın Rebic aşkı 06:32
Icardi haftası Icardi haftası 06:30
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha çalımı! 06:29
Cedric Bakambu İstanbul'da! Cedric Bakambu İstanbul'da! 00:14