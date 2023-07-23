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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, son olarak Kongolu golcü Cedric Bakambu'yu İstanbul'a getirmişti. Sarı-kırmızılı kurmayların bundan böyle transferde yeni bir strateji belirlediği ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 09:09
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde frene basmak zorunda kaldı...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Angelino ve Halil Dervişoğlu transferlerini gerçekleştirip son olarak Bakambu ile anlaşan sarı-kırmızılılar transfer piyasasında son oluşan durum nedeniyle geri adım attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Bir taraftan Suudi Arabistan kulüplerinin oyunculara yüksek rakamlar teklif etmesi, diğer taraftan ise Avrupa'daki hareketliliğin henüz başlamaması Galatasaray'ın transfer stratejisini etkiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom bu nedenle yüksek bedeller ödemek yerine "bekle gör" politikasını izliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Icardi sorununu çözen ve Rashica için formül arayan Aslan'da kadronun muhafaza edilmesi en önemli adım olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Galatasaray özellikle orta saha için çok dikkatli hareket ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Paredes ve Fred gibi önemli isimlerle temasta olan sarı-kırmızılıların listesinde başka isimlerin de olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Aslan yine başta forvet ve 10 numara transferi olmak üzere diğer düşündüğü transferler için de bekleyecek ve en doğru hamleyi yapmaya çalışacak.

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