GALATASARAY HABERLERİ - Aslan transferde strateji değiştirdi!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde frene basmak zorunda kaldı...
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde frene basmak zorunda kaldı...
Angelino ve Halil Dervişoğlu transferlerini gerçekleştirip son olarak Bakambu ile anlaşan sarı-kırmızılılar transfer piyasasında son oluşan durum nedeniyle geri adım attı.
Bir taraftan Suudi Arabistan kulüplerinin oyunculara yüksek rakamlar teklif etmesi, diğer taraftan ise Avrupa'daki hareketliliğin henüz başlamaması Galatasaray'ın transfer stratejisini etkiledi.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom bu nedenle yüksek bedeller ödemek yerine "bekle gör" politikasını izliyor.
Icardi sorununu çözen ve Rashica için formül arayan Aslan'da kadronun muhafaza edilmesi en önemli adım olarak gösteriliyor.
Galatasaray özellikle orta saha için çok dikkatli hareket ediyor.
Paredes ve Fred gibi önemli isimlerle temasta olan sarı-kırmızılıların listesinde başka isimlerin de olduğu belirtildi.
Aslan yine başta forvet ve 10 numara transferi olmak üzere diğer düşündüğü transferler için de bekleyecek ve en doğru hamleyi yapmaya çalışacak.