GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturdu.
Birçok yıldızla daha temas halinde olan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız golcüyle her konuda anlaşma sağladı.
Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro Icardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu.
PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak.
ÖZEL TİŞÖRTLER BASTIRILDI
Sabah'ın haberine göre; 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel Icardi tişörtleri bastırdı.
KLİP HAZIRLANDI
Kulüp profesyonelleri, Icardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı.
REKOR KİŞİ KARŞILAYACAK
Sarı-kırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek.
Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak.
Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.