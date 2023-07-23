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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi için geri sayım sürüyor. Sarı-kırmızılılar, eşi Wanda Nara'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Türkiye'ye geliş süreci uzayan Arjantinli yıldız için görkemli bir imza töreni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 11:57
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Birçok yıldızla daha temas halinde olan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız golcüyle her konuda anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro Icardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

ÖZEL TİŞÖRTLER BASTIRILDI

Sabah'ın haberine göre; 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel Icardi tişörtleri bastırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

KLİP HAZIRLANDI

Kulüp profesyonelleri, Icardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

REKOR KİŞİ KARŞILAYACAK

Sarı-kırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak

Arjantinli forvet, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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