Uçak hazır

Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, İcardi'nin gelişinin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle 15 gün gecikmeli olacağını söyledi. RAMS Global'le imza töreninde transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Erden Timur, Suudi Arabistan takımlarının transferdeki tavrıyla farklı bir sezon yaşandığını belirterek, "Bugün veya yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Bu sezon geçen sezonlara göre çok başka. Bunu 30 yıldır bu işin içinde olanlar da söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TEK DEĞİŞİKLİK ICARDI

ICARDI'nin transferinin bitme noktasına geldiğini vurgulayan Timur, "Bundan sonra gelecekler Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçta oynayamıyor. Planımızdaki tek değişiklik İcardi'de oldu. İcardi'yi getirecek uçak bile oraya gitmişti. Sağlık meselesi 15 günlük gecikmeye neden oldu. O da İcardi açısından çok haklı bir gelişme. En önemli şey sağlık konusu. Taraftarımız, Avrupa'da çok büyük hedefleri olan bir kadro oluştu.

FRED VE SABİTZER LİSTEMİZDE

MANU'dan Brezilyalı orta saha Fred ile Bayern Münih'in Avusturyalı orta sahası Sabitzer'in listelerinde olduğunu söyleyen Erden Timur, "Listemizde olan her oyuncu ile görüştüğümüz var sayılıyor. İkisi de listemizde ama bir girişimimiz yok" dedi.

İMZALAR SÜRECEK

Timur, "RAMS, Kazakistan'daki en büyük ve önemli şirketlerden biri. Çok ciddi sponsorluk atılımlarımız var. Bunda en önemli amacımız finansal sürdürülebilirlik. Yaptığımız gayrimenkul projelerinden sonra en önemli gelirimiz sponsorluklar." dedi.

TÜRK TURNUVASI

Erden Timur, TFF'nin Türki cumhuriyetlerin vatandaşı futbolculara çıkardığı talimata öncülük ettiklerini belirtip, müjde verdi. Timur, "Bu sezon içinde bir Türk Dünyası Turnuvası düzenleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan ve Türk dünyasının önemli ülkelerinden takımlar katılacak. Sayın Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına olacak. Bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" dedi.

FENER'E YILDIZ TEPKİSİ

Dursun Özbek ve Erden Timur, PFDK'nın Türkiye Kupası'nda törene 5 yıldızlı formayla çıkan F.Bahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi. Başkan Özbek, "Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın" dedi. Timur ise, "Hukuk tanımamak insanlık tanımamaktır" ifadelerini kullandı.