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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan endişelendiren haber geldi. Arjantin'nde bir yarışma programında jüri üyeliği yapan Nara'nın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 10:43
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara...

Wanda Nara'nın sağlığı nedeniyle endişelenen Mauro Icardi, eşinin sonuçlarını bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara...

Teleshow'da yer alan ve NTV Spor'un haberine göre cuma günü Masterchef programı çekiminde Wanda Nara'nın bir sorunu yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara...

Ancak Nara, pazar günü kendisini kötü hissediyordu.

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