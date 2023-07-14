GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara...

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara mide rahatsızlığı yaşadı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara mide rahatsızlığı yaşadı.
Arjantin'deki Masterchef programında jürilik yapan Wanda Nara, çarşamba gecesi midesinden rahatsızlık geçirdi.
36 yaşındaki ünlü isim Palermo'da hastaneye kaldırıldı.
Wanda Nara'nın sağlığı nedeniyle endişelenen Mauro Icardi, eşinin sonuçlarını bekliyor.
Teleshow'da yer alan ve NTV Spor'un haberine göre cuma günü Masterchef programı çekiminde Wanda Nara'nın bir sorunu yoktu.
Ancak Nara, pazar günü kendisini kötü hissediyordu.
Bu yüzden kardeşinin yaşadığı Milan gezisini iptal etti.