GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan Galatasaray'a olumlu haberler geliyor.
Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan Galatasaray'a olumlu haberler geliyor.
Mor Menekşeler, G.Saray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu.
İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.
G.Saray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor.
Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek.
Aslan, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak.
LUKA JOVIC KİMDİR?
23 Aralık 1997 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı.
Sırasıyla Apollon Limasol, Benfica, Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formaları giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Jovic, iki ayağını da etkili bir biçimde kullanıyor.
25 yaşındaki genç golcü, Sırbistan Milli Takımı ile çıktığı 30 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...