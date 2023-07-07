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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan ve teklif yaptığı Luka Jovic'ten iyi haberler geliyor. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:37
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan Galatasaray'a olumlu haberler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Mor Menekşeler, G.Saray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

G.Saray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Aslan, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

LUKA JOVIC KİMDİR?

23 Aralık 1997 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Profesyonel futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Sırasıyla Apollon Limasol, Benfica, Frankfurt, Real Madrid ve Fiorentina formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Jovic, iki ayağını da etkili bir biçimde kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

25 yaşındaki genç golcü, Sırbistan Milli Takımı ile çıktığı 30 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic'te olumlu gelişme!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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