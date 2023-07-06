Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü harekatı büyük bir titizlikle devam ediyor. Bir yandan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile görüşen sarı-kırmızılılar, alternatif arayışlarını sürdüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, Roma'nın golcüsüne kanca attı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Gelecek sezon öncesi ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Aslan'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çok sayıda takviye yapması beklenen Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Icardi'de şartları zorlayan Galatasaray, hücum hattına alacağı alternatif isim için de çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda adı geçtiğimiz yaz da gündeme gelen Roma'nın Özbek forveti Eldor Shomurodov'u takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

TFF'nin yeni statüsüne göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı 1 futbolcu yabancı sayılmayacak.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Bu kategoriye giren 28 yaşındaki ismin durumunu araştıran Aslan, Roma ile ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Geçen sezonu Spezia'da kiralık tamamlayan oyuncunun, İtalyan ekibi ile 2026'ya kadar kontratı var.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Güçlü fiziği ve 1.90 boyuyla hava toplarında etkili olan Shomurodov'u teknik direktör Okan Buruk da istiyor.

TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Eldor Shomurodov geçen sezon toplam 24 maçta süre aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti
Mertens'ten iddialı sözler! "Önümüzdeki sezon..."
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Temmuz)
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takım hazır döndü Takım hazır döndü 01:35
Tatsız başladı Tatsız başladı 01:33
Yüzyılın transferi Yüzyılın transferi 01:15
Beşiktaş'tan ön libero harekatı! Kiralama teklifi yapıldı Beşiktaş'tan ön libero harekatı! Kiralama teklifi yapıldı 00:53
Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceklerimiz var" Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceklerimiz var" 00:53
G.Saray'dan kötü prova! G.Saray'dan kötü prova! 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'den Polonyalı orta sahaya kanca! F.Bahçe'den Polonyalı orta sahaya kanca! 00:52
Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu! Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu! 00:52
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif... Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif... 00:52
Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu 00:52
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 00:52
Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... 00:52