TRANSFER HABERİ: Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı Galatasaray'a

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan son şampiyon Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan son şampiyon Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 4-3 mağlup oldu.
Cimbom'un gollerini Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.
Gelecek sezon öncesi ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Aslan'da gözler transfere çevrildi.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çok sayıda takviye yapması beklenen Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Icardi'de şartları zorlayan Galatasaray, hücum hattına alacağı alternatif isim için de çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda adı geçtiğimiz yaz da gündeme gelen Roma'nın Özbek forveti Eldor Shomurodov'u takibe aldı.
TFF'nin yeni statüsüne göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı 1 futbolcu yabancı sayılmayacak.
Bu kategoriye giren 28 yaşındaki ismin durumunu araştıran Aslan, Roma ile ilk teması kurdu.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Geçen sezonu Spezia'da kiralık tamamlayan oyuncunun, İtalyan ekibi ile 2026'ya kadar kontratı var.
Güçlü fiziği ve 1.90 boyuyla hava toplarında etkili olan Shomurodov'u teknik direktör Okan Buruk da istiyor.
Eldor Shomurodov geçen sezon toplam 24 maçta süre aldı.
Özbek golcü, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Shomurodov'un Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.