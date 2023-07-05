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Galatasaray 3-4 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını İngiliz ekibi Hull City ile yaptı. Kocaeli'de oynanan özel maçta 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Hull City'e galibiyeti getiren golleri Benjamin Tetteh, Christie, Slater ve Estupinan kaydetti. Galatasaray'ın golleri Emin BayramBerkan Kutlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:36 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:41
Galatasaray 3-4 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan özel maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri Benjamin Tetteh, Christie, Slater ve Estupinan kaydetti. Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Galatasaray'ın Avusturya kampı 8 Temmuz'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçı programı...

GALATASARAY – KISVARDA FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Merkür Arena – Graz

FK AUSTRIA WIEN – GALATASARAY

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Generali Arena – Viyana

SK STURM GRAZ – GALATASARAY

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 19.00 (CET)

Stadyum: Merkür Arena – Graz

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