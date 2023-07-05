Galatasaray 3-4 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan özel maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri Benjamin Tetteh, Christie, Slater ve Estupinan kaydetti. Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'dan geldi.
Galatasaray'ın Avusturya kampı 8 Temmuz'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar burada 3 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Galatasaray'ın hazırlık maçı programı...
GALATASARAY – KISVARDA FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena – Graz
FK AUSTRIA WIEN – GALATASARAY
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena – Viyana
SK STURM GRAZ – GALATASARAY
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena – Graz