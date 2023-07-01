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TRANSFER HABERLERİ | Juan Mata Galatasaray'a veda etti!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılıların İspanyol yıldızı Juan Mata, takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:49
TRANSFER HABERLERİ | Juan Mata Galatasaray'a veda etti!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata takıma veda ettiğini duyurdu.

İŞTE JUAN MATA'NIN AÇIKLAMASI:

Sosyal medya hesabından kulübe veda eden Juan Mata, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ni lütfen yeniden stadımıza getirin.

Cimbom ailem, muhteşem bir kulüpsün. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi armaya olan sevginiz nedeniyle ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim.

Şüphesiz Galatasaray taraftarı dünyanın en iyilerinden. Bize her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiniz. Sevginize tüm kalbimle teşekkür ederim. Hak ettiğiniz tüm mutlu anları yaşamanızı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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