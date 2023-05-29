Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Salı günü Ankaragücü'nü yenmesi halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Ligde şampiyonluğa koşan Aslan, sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağlamıştı.
Cimbom; Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran yönetim, yeni sezon öncesi de aynı stratejiyi izleyecek.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya yıldızı Angel Di Maria ile yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.
Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusu için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur büyük çaba harcıyor.
Timur, Di Maria'nın menajerlik şirketiyle görüştü.
İlk temas olumlu geçti ancak Atletico Madrid ve Napoli'nin de Arjantinli yıldızla ilgilenmesi G.Saray'ın işini zorlaştırıyor.
Timur yine de Di Maria'ya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için şartları zorlamaya kararlı.
ANGEL DI MARIA KİMDİR?
Tam adı Angel Fabian Di Maria olan futbolcu, 14 Şubat 1988 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Futbola El Torito altyapısında başlayan Arjantinli yıldız, Rosario Central altyapısında da forma giydi.
Di Maria, 2006 yılında Rosario Central ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Benfica, Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi devlerin formasını da terleten 35 yaşındaki futbolcu, sezon başında Juventus'a transfer oldu.
Angel Di Maria, bu sezon İtalyan ekibiyle 38 maça çıktı.
Tecrübeli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.
Arjantin Milli Takımı'nın formasını da terleten yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 131 maçta 29 gol attı.
Di Maria'nın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.