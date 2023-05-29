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Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dünya çapında gündem olan Galatasaray, önümüzdeki yaz transfer dönemi için de kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızı isimle masaya oturdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Salı günü Ankaragücü'nü yenmesi halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Ligde şampiyonluğa koşan Aslan, sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Cimbom; Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran yönetim, yeni sezon öncesi de aynı stratejiyi izleyecek.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya yıldızı Angel Di Maria ile yılın transfer bombasını patlatmak istiyor.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Juventus ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki kanat oyuncusu için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur büyük çaba harcıyor.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Timur, Di Maria'nın menajerlik şirketiyle görüştü.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

İlk temas olumlu geçti ancak Atletico Madrid ve Napoli'nin de Arjantinli yıldızla ilgilenmesi G.Saray'ın işini zorlaştırıyor.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Timur yine de Di Maria'ya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için şartları zorlamaya kararlı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

ANGEL DI MARIA KİMDİR?

Tam adı Angel Fabian Di Maria olan futbolcu, 14 Şubat 1988 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Futbola El Torito altyapısında başlayan Arjantinli yıldız, Rosario Central altyapısında da forma giydi.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Di Maria, 2006 yılında Rosario Central ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Benfica, Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi devlerin formasını da terleten 35 yaşındaki futbolcu, sezon başında Juventus'a transfer oldu.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Angel Di Maria, bu sezon İtalyan ekibiyle 38 maça çıktı.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Tecrübeli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasaray'dan dünya yıldızı için ilk hamle... İlk görüşme olumlu

Arjantin Milli Takımı'nın formasını da terleten yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 131 maçta 29 gol attı.

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