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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde sezonu zirvede tamamlamayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılar, 37. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:20
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

30 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'e başlayacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Cimbom, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken hem şampiyonluk hem de düşme hattında kritik hesaplar yapılıyor.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Lider Galatasaray, Sivas engelini geçerek puanını 79 yaparken, son hafta maç oynamadan Hatay'dan gelecek 3 puanla birlikte sezonu 82 puanla bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Bu durumda Beşiktaş'ın matematiksel olarak şansı kalmazken 5 puan geriden gelen Fenerbahçe'nin ise umudu sürüyor.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Peki iki ezeli rakibin şampiyon olabilmesi için ne yapması gerekiyor? Yarışta 3 ihtimal öne çıkıyor.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

GALATASARAY: 5 puanlık bir avantaja sahip olan sarı-kırmızılılar 30 Mayıs'ta Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğu ilan edecek.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

FENERBAHÇE: Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk umudunu sürdürmesi lider Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesine bağlı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, önce Antalyaspor'u mağlup etmek zorunda olan Fenerbahçe'nin sonra Nef Stadı'ndaki derbiyi en az 3 farkla kazanması gerekecek.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Eğer Galatasaray, Ankaragücü'ne mağlup olursa, Fenerbahçe önce Antalyaspor'u, sonra ezeli rakibini devirirse şampiyon olacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Galatasaray yönetimi, MKE Ankaragücü maçını kazanması ve şampiyonluğu garantilemesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Milliyet'in haberine göre; Başkent'te kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı kırmızılı yönetim, derbi sonrası şampiyonluk kutlaması planlaması da yapacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın temasa geçtiği TFF yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğun garantilenmesi halinde kupayı getirme konusunda yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Konunun TFF yönetim kurulunda görüşüleceği ve onay çıkması halinde derbi öncesi Nef Stadyumu'nda getirileceği öğrenildi.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

SÜPER LİG STATÜSÜ NE DİYOR?

TFF'nin 2022/23 sezonu öncesi yayınladığı Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi bu konuya açıklık getiriyor. İşte ilgili madde:

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR

(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

(3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni kurallarına uymak zorundadır.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

(4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

(5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.

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