Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 yendi. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 09:16
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - BÜYÜK GOLCÜ YİNE SAHNE ALDI

G.Saray, adım adım mutlu sona ulaşıyor. Ankaragücü'nü yendiklerinde Türkiye şampiyonu olacaklar. Bakıyoruz da bu şampiyonlukta kimin en çok emeği olacak; karşımıza çok isim çıkıyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Ama herhalde en önemlisi Icardi ve Torreira. Yani diğer bir deyimle dün akşamın iki yıldızı. Biri attığı goller diğeri ise verdiği korkunç mücadelesi ile.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

G.Saray maçın hakimiydi. Ama şimdiye dek alıştığımız iç saha pozisyon üstünlüğünü pek göremedik.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Fakat maçın başında Rashica'nın defans arkasına yaptığı koşu ile boşalan yerine Icardi'nin yönelmesi ve Kerem'in pası ile gelen gol G.Saray'ı öne geçirdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

G.Saray, öne geçtikten sonra çok daha dengeli oynamaya çalışıyor. Bu nedenle de kendi evindeki maçlarda mütevazı rakiplere karşı çok farklı skorlar göremiyoruz.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

İkinci yarıdaki, gol sonrasının kopyası… Top G.Saray'da, Sivas fazla gelemiyor. Gelse de pozisyon üretemiyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Buna karşılık da G.Saray fazla gol pozisyonu yaratamıyor. Bu dakikalarda sahneye yine büyük golcü Icardi çıktı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Sacha Boey orta yapmak üzere kafasını kaldırdığında Icardi, arka direğe koşusunu yaptı, kaleci dahil herkes kafa vuruşunu gelen yöne yani arka direğe yapacağını düşünürken o, dar açıdan ön direğin dibine vuruverdi ve G.Saray için o anda maç pek tabii ki bitti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Sonuçta G.Saray hak ettiği hedefe emin adımlarla ve rahat galibiyetlerle ilerlemeye devam ediyor.

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