Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Sivasspor maçı yorumu!

Sacha Boey orta yapmak üzere kafasını kaldırdığında Icardi, arka direğe koşusunu yaptı, kaleci dahil herkes kafa vuruşunu gelen yöne yani arka direğe yapacağını düşünürken o, dar açıdan ön direğin dibine vuruverdi ve G.Saray için o anda maç pek tabii ki bitti.