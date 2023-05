Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Lucas Torreira hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Kerem-Icardi ikilisi çok konuşulur. Torreira'nın performansını asla gözardı etmem. Her an sahanın her yerindeydi. Galatasaray rakibine bu kadar az pozisyon verip yıldızıyla da galibiyeti elde etti." ifadelerini kullandı.