Haberler Galatasaray Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı kırmızılılara galibiyeti getiren Mauro Icardi'yi öve öve bitiremedi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 09:32
Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı kırmızılıların futbolunu ve Arjantinli yıldızı Icardi'ye övgü dolu sözler söyledi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Kahveci, "Ligimizde çok takım var ama aynaya bakıp kendi eksiklerini gören bir numaralı takım Galatasaray. Karagümrük'ten 3 gol yedi, Beşiktaş maçında 3 gol yedi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

O günden sonra son 3 maçında gol yemedi. Okan hoca biz her maç gol atarız ama gol yememliyiz dedi ve bunu toparladı" dedi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

"Bugün Sivasspor'a da iki kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Onu da dünyanın en iyi takımı Manchester City bile veriyor.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Mertens eleştiriliyor seviyeye bak. Mertens çıkıyor, Mata giriyor. İnanılmaz bir kadro kalitesi." dedi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Icardi'ye övgü dolu sözler söyleyen Nihat Kahveci, "Galatasaray dersini alıyor, bir sonraki maçta bunu sahaya yansıtıyor. Galatasaray taraftarı da maçları aşırı güvenli izliyor.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Icardi'nin forması çıktı özel. Ona şapka yap, şort yap, kazak yap... Ne yaparsan yap satar. Her takımın oyuncusu bu adamı zevkle izliyordur.Attığı ikinci golde zeka dolu bir vuruş yaptı." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Sarı kırmızılıların şampiyonluk maçına çıkacağını vurgulayan Kahveci, 10 gün sonra final maçı var. Ankaragücü maçında kazandığı an şampiyon olacak.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Bu 10 gün taraftara geçmez. İşin matematiği kaldı. Galatasaray sezon başından beri haklı bir şekilde buralara getirdi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Şampiyonluk bir maçla gelmiyor. Anasının ak sütü gibi helaldir" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Taraftarın etkisinden bahseden eski futbolcu, Galatasaray taraftarı bu sene özellikle ilk günden bugüne kadar muazzam destek verdi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Maçın içinde inanılmaz güven veriyorlar oyunculara. Sezona çok kötü başladı oyun olarak ama o dönem bile isim olarak oyuncular rakipleri tehdit eden isimlerdi. Galatasaray'ın konuma bir kişi bile hak etmiyor diyemez" dedi.

Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Lucas Torreira hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Kerem-Icardi ikilisi çok konuşulur. Torreira'nın performansını asla gözardı etmem. Her an sahanın her yerindeydi. Galatasaray rakibine bu kadar az pozisyon verip yıldızıyla da galibiyeti elde etti." ifadelerini kullandı.

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