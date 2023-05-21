Nihat Kahveci Icardi'yi öve öve bitiremedi! Bütün oyuncular zevkle izliyordur!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Lider, rakibini 2-0 mağlup ederek 5 puanlık farkı korudu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Mauro Icardi'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Lider, rakibini 2-0 mağlup ederek 5 puanlık farkı korudu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Mauro Icardi'den geldi.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı kırmızılıların futbolunu ve Arjantinli yıldızı Icardi'ye övgü dolu sözler söyledi.
Kahveci, "Ligimizde çok takım var ama aynaya bakıp kendi eksiklerini gören bir numaralı takım Galatasaray. Karagümrük'ten 3 gol yedi, Beşiktaş maçında 3 gol yedi.
O günden sonra son 3 maçında gol yemedi. Okan hoca biz her maç gol atarız ama gol yememliyiz dedi ve bunu toparladı" dedi.
"Bugün Sivasspor'a da iki kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi.
Onu da dünyanın en iyi takımı Manchester City bile veriyor.
Mertens eleştiriliyor seviyeye bak. Mertens çıkıyor, Mata giriyor. İnanılmaz bir kadro kalitesi." dedi.
Icardi'ye övgü dolu sözler söyleyen Nihat Kahveci, "Galatasaray dersini alıyor, bir sonraki maçta bunu sahaya yansıtıyor. Galatasaray taraftarı da maçları aşırı güvenli izliyor.
Icardi'nin forması çıktı özel. Ona şapka yap, şort yap, kazak yap... Ne yaparsan yap satar. Her takımın oyuncusu bu adamı zevkle izliyordur.Attığı ikinci golde zeka dolu bir vuruş yaptı." ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılıların şampiyonluk maçına çıkacağını vurgulayan Kahveci, 10 gün sonra final maçı var. Ankaragücü maçında kazandığı an şampiyon olacak.
Bu 10 gün taraftara geçmez. İşin matematiği kaldı. Galatasaray sezon başından beri haklı bir şekilde buralara getirdi.
Şampiyonluk bir maçla gelmiyor. Anasının ak sütü gibi helaldir" ifadelerini kullandı.
Taraftarın etkisinden bahseden eski futbolcu, Galatasaray taraftarı bu sene özellikle ilk günden bugüne kadar muazzam destek verdi.
Maçın içinde inanılmaz güven veriyorlar oyunculara. Sezona çok kötü başladı oyun olarak ama o dönem bile isim olarak oyuncular rakipleri tehdit eden isimlerdi. Galatasaray'ın konuma bir kişi bile hak etmiyor diyemez" dedi.
Lucas Torreira hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Kerem-Icardi ikilisi çok konuşulur. Torreira'nın performansını asla gözardı etmem. Her an sahanın her yerindeydi. Galatasaray rakibine bu kadar az pozisyon verip yıldızıyla da galibiyeti elde etti." ifadelerini kullandı.