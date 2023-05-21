Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

10 hücum ve Icardi'nin iki golü dışında isabetli şut olmayan bir maçta Mertens ve Oliveira'nın haftalardır süren kötü futbollarını Torreira yine iki kişilik oynayıp kapatırken Arjantinli santrforun son vuruş şovu devam etti taraftarı önünde.