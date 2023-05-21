Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini Icardi'nin golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 09:35
Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - ARKASINA BAKMIYOR

En çok parayı onlar kazanır, sponsorlar, markalar peşlerinden koşar, en çok onların forması satılır, posterleri duvarlara asılır.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Gol sevinçleri yeri gelir tam sayfayı süsler, stadyumlar onların adını en çok haykırır. Santrforlar bu oyunun pırlantasıdır ve elinizdeki santrfor tüm bunlara layık bir adamsa durun şampiyon olmazsanız.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

O kadar kolay değil bu oyun. Golcüler sizi yarışta tutar ama defanslarınız şampiyon yapar.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Icardi sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisinin başlangıcında Fenerbahçe'nin 5 puan gerisindeki takımını aldı sırtına, önce yarışa soktu sonra da ligin tepesine taşıdı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Lakin Torreira ve arkasındaki dörtlü ise sarı-kırmızılı takımın kalesini gole kapatıp mutlu sona doğru koşturdu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Karagümrük ve Beşiktaş maçları öncesinde kalesinde sadece 20 gol görmüş Galatasaray'ın bu iki maçta 6 gol yedikten sonra oynadığı 3 maçta da rakiplerine geçit vermemesinin başkahramanları Nelsson-Abdülkadir ikilisi ve önlerinde koca bir orta sahayı süpüren Torreira.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Dün Buruk'un takımı, son 3 maçının ilk yarılarında 10+ hücum performansının ardından 5'te kaldı ve ama takımın yaptığı pas arası 8 idi. Sivasspor'u getirtmediler ceza sahalarına...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

10 hücum ve Icardi'nin iki golü dışında isabetli şut olmayan bir maçta Mertens ve Oliveira'nın haftalardır süren kötü futbollarını Torreira yine iki kişilik oynayıp kapatırken Arjantinli santrforun son vuruş şovu devam etti taraftarı önünde.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Sivasspor maçını yorumladı!

Galatasaray maçlarında gözlerinden alev fışkıran Ali Şaşal'ın iki bacağı arasından geçen şık plase ve yükseldiğinde asist verecekmişçesine yükselip havada feyk atan ve topa kafasıyla falso verip Sivasspor kalecisinin kapattığı köşeden fileleri bulan Mauro Icardi. Galatasaray arkasına bakmıyor ve bitiş çizgisi artık ufukta değil...

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