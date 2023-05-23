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Şampiyonluk hediyesi

Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayan G.Saray, Dejan Kulusevski’yi listesine aldı. 55 milyon euro değeri bulunan İsveçli orta saha için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Şampiyonluk hediyesi

Süper Lig'de şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Ligi zirvede bitirip, Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip bol yıldızlı kadrosuna yeni yıldızlar eklemeyi planlıyor. Cimbom'un bonservisi Juventus'ta bulunan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski'yi istediği bildirildi. Calciotoday'de yer alan haberde, maddi sorunlar yaşayan Juventus'un, İsveçli orta saha için teklifler beklediği ve pazarlıklara hazır olduğu kaydedildi.

LAZİO İLE YARIŞACAK

Haberde, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, 23 yaşındaki Dejan Kulusevski'yi çok beğendiği ve transfer edilmesini istediği ifade edildi. Başarılı futbolcunun, Lazio için önemli bir seçenek olabileceği yazıldı. İtalyan ekibin yanı sıra Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulandı. Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun da pazarlıklara dahil edilebileceği belirtiliyor. Calciotoday, Juve'nin Zaniolo ile yakından ilgilendiğini belirtirken iki takım arasında bir takas ihtimalinin de masaya gelebileceği kaydedildi.

Bu sezon Tottenham'da 35 maça çıkan Dejan Kulusevski 2 gol attı. Yıldız oyuncu ayrıca 8 de asist kaydetti. İsveçli futbolcu ülke milli takımında ise 29 müsabakada 2 gol kaydetti.

Sağ kanat ve orta sahada on numara olarak forma giyebilen Dejan Kulusevski'nin Juventus ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Kulusevski kariyerinde Parma ve Atalanta'da da ter dökmüştü.

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