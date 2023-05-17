Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Bir yandan şampiyonluk yarışına tüm hızıyla devam eden sarı kırmızılı takım diğer taraftan gelecek sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sol bek mevkisinde sıkıntı yaşan Galatasaray, transferde bu bölgeye ağırlık verdi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
Galatasaray için sol bek adayı verildi.
Haberde sarı kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncuya teklif götüreceği kaydedilerek "Yapılacak öneri üzerinde çalışmalar sürüyor" denildi.
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un kadrodaki oyuncuları yeterli bulmadığı için bu transferi istediğinin altı çizildi.
Haberde "Buruk'un raporu doğrultusunda Wendell'i almak için çalışmalar başlatan Türk ekibi şartları zorlayacak" ifadeleri kullanıldı.
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Portekiz ekibiyle 2025 yılına sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli isim daha önce Leverkusen ve Gremio'da da top koşturdu.
Brezilyalı sol bek oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon Euro.
Aslan'ın daha önce Telles ile de ilgilendiği yazılmıştı.