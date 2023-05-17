Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: G.Saray’ın, Porto’nun 29 yaşındaki yıldızı Wendell’e teklif götürmeye hazırlandığı yazıldı. Görüşmelerin de yakında başlayacağı belirtildi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Bir yandan şampiyonluk yarışına tüm hızıyla devam eden sarı kırmızılı takım diğer taraftan gelecek sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Sol bek mevkisinde sıkıntı yaşan Galatasaray, transferde bu bölgeye ağırlık verdi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Öte yandan sarı-kırmızılılar için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Galatasaray için sol bek adayı verildi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Cimbom'un Porto'nun 29 yaşındaki oyuncusu Wendell'e teklif götürmeye hazırlandığı yazıldı.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Haberde sarı kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncuya teklif götüreceği kaydedilerek "Yapılacak öneri üzerinde çalışmalar sürüyor" denildi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un kadrodaki oyuncuları yeterli bulmadığı için bu transferi istediğinin altı çizildi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Haberde "Buruk'un raporu doğrultusunda Wendell'i almak için çalışmalar başlatan Türk ekibi şartları zorlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Portekiz ekibiyle 2025 yılına sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Porto'da bu sezon 24 maça çıkan Wendell, 1 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın yeni sol bekini Portekiz basını yazdı!

Portekiz ekibine 2021 yılında gelen Wendell, şu ana kadar toplam 68 maçta 3 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52