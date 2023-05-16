İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı sorusu kısa süre sonra yanıtını bulabilir!
Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı sorusu kısa süre sonra yanıtını bulabilir!
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Lig lideri Cimbom bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.
Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyebilir.
18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı dev karşılaşmada sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray büyük bir fırsat yakalayacak.
Aslan, 20 Mayıs'ta Sivasspor'u NEF Stadyumu'nda oynanacak maçta mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.
68 puanla ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak.
Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 81 puana çıkabilecek.
76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana ulaşacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen galip sayılacağı toplam 3 maçı kalan Galatasaray ise, 2 maçı kaybedeceğini varsayarsak, 82 puanı garantilemiş olacak.
Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.
Galatasaray'ın kalan maçları:
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (H)
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
Trabzonspor
Hatayspor (H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep FK (H)
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