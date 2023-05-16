Haberler Galatasaray İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı dev maça çevirdi. İşte sarı kırmızılı ekibin cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmesi için o ihtimal...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:58
İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı sorusu kısa süre sonra yanıtını bulabilir!

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Lig lideri Cimbom bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyebilir.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı dev karşılaşmada sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray büyük bir fırsat yakalayacak.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Aslan, 20 Mayıs'ta Sivasspor'u NEF Stadyumu'nda oynanacak maçta mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

68 puanla ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 81 puana çıkabilecek.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana ulaşacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen galip sayılacağı toplam 3 maçı kalan Galatasaray ise, 2 maçı kaybedeceğini varsayarsak, 82 puanı garantilemiş olacak.

İşte o ihtimal: Galatasaray, cumartesi günü şampiyon olabilir!

Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.

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