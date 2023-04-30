Leo Dubois solda

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında sol bekte Dubois'a forma şansı vermeyi düşünüyor. Son maçta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Adekugbe'yi kızağa çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, derbide Dubois'i oynatacak. Bu durumda yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hücum hattında değişikliğe gidecek. Buruk'un, Dubois'yı görevlendirmesi halinde ön alanda Rashica'nın yerine de Barış Alper'e forma şansı vermesi bekleniyor. Kadroda bunun dışında bir değişiklik beklenmiyor.